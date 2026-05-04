Le Rayo Vallecano fait du neuf avec Lejeune

Le Rayo Vallecano fait du neuf avec Lejeune

En voilà un qui a bien fait son trou en Espagne. Le Rayo Vallecano a annoncé la prolongation de contrat de son défenseur central, Florian Lejeune , à travers un communiqué publié ce lundi. Il est désormais lié jusqu’en juin 2028 au club madrilène.

OFICIAL | @lejeune_florian será jugador del Rayo Vallecano hasta final de la temporada 2027-28.https://t.co/uzrEbAREVk pic.twitter.com/7Y74Q86DNQ…

EM pour SOFOOT.com