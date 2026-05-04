Le Rayo Vallecano fait du neuf avec Lejeune
En voilà un qui a bien fait son trou en Espagne. Le Rayo Vallecano a annoncé la prolongation de contrat de son défenseur central, Florian Lejeune , à travers un communiqué publié ce lundi. Il est désormais lié jusqu’en juin 2028 au club madrilène.
OFICIAL | @lejeune_florian será jugador del Rayo Vallecano hasta final de la temporada 2027-28.https://t.co/uzrEbAREVk pic.twitter.com/7Y74Q86DNQ…
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