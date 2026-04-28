Une première en Europe : un club va construire un stade pour son équipe féminine

Une première en Europe : un club va construire un stade pour son équipe féminine

Quand on veut développer le football féminin, on peut. Bientôt, l’équipe féminine de Brighton ne jouera plus au Broadfield Stadium, à 30 kilomètres de la ville. Ce mardi, le club a annoncé la construction d’un stade de 10 000 places pour son équipe féminine.

Le club du sud de l’Angleterre espère inaugurer son stade « au plus tard pour la saison 2030-2031 ». Cette nouvelle enceinte sera bâtie à côté de l’Amex Stadium, celle de l’équipe masculine. Une passerelle, comme un symbole, reliera les deux stades. …

EA pour SOFOOT.com