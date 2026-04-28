Bientôt une prolongation pour Tchouaméni au Real Madrid ?

Le Real Madrid ne veut plus lâcher Aurélien Tchouaméni. Selon Foot Mercato , le club merengue travaille sur une prolongation du milieu français, sous contrat jusqu’en juin 2028 . Cette saison, le Bordelais d’origine s’est mué en pièce maîtresse au sein de l’effectif madrilène avec 45 apparitions .

Un soldat d’Arbeloa

Sous la houlette d’Alvaro Arbeloa, Tchouaméni s’est imposé à son poste de sentinelle, mais aussi en pompier de service en défense centrale quand la situation l’exigeait. Cette polyvalence, rare à ce niveau, en fait un couteau suisse que le staff ne peut plus se permettre de laisser partir. En récompense d’un exercice abouti, le Real envisagerait également une revalorisation salariale. …

EM pour SOFOOT.com