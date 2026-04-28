Manchester City en colère contre le calendrier de fin de saison

Tout le monde n’est pas le Paris Saint-Germain. La fin de saison approche à grands pas pour Manchester City. Tandis que le titre de champion risque de se jouer jusqu’à la dernière journée avec Arsenal , les Citizens ont aussi une finale de FA Cup contre Chelsea. Une situation qui pose problème à Pep Guardiola.

Selon les informations d’ESPN, la mauvaise gestion du calendrier de la part de la ligue anglaise ne passe carrément pas. Plusieurs sources ont indiqué que les Citizens avaient proposé plusieurs solutions pour éviter tout risque de calendrier surchargé en fin de saison. …

AR pour SOFOOT.com