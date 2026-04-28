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Un international U20 arrêté pour violences sexistes en Espagne
information fournie par So Foot 28/04/2026 à 19:27

Un international U20 arrêté pour violences sexistes en Espagne

Un international U20 arrêté pour violences sexistes en Espagne

Une carrière peut-être terminée avant d’avoir démarrée. L’international U20 français Mayssam Benama est dans le viseur de la justice espagnole. Comme l’informe Marca , le joueur de 21 ans a été arrêté pour violences sexistes et placé en garde à vue . Un voisin a signalé une brutale dispute conjugale à la police hispanique, qui est intervenue. Pour ne rien arranger à sa situation, le joueur a été retrouvé à l’hôpital. Il était en soins intensifs après un accident de la route. Il était parti chercher sa compagne en voiture. Elle était rentrée en France, toujours selon Marca .

Capitaine des Bleuets à la coupe du monde U20

L’international français s’était engagé à Valence lors du mercato hivernal, signant un contrat jusqu’en 2028. Il avait disputé cinq rencontres avec la réserve, en quatrième division espagnole. Son contrat a été résilié quand le club a appris l’affaire, dévoilée aujourd’hui par les médias espagnols. Alors qu’il jouait à Annecy, le milieu de terrain était capitaine des Bleuets lors de la coupe du monde U20 à l’automne dernier, terminée par une défaite aux tirs aux buts contre le Maroc, vainqueur de l’épreuve.…

UL pour SOFOOT.com

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