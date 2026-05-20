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Une première dans la carrière de Pep Guardiola
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 15:54

Une première dans la carrière de Pep Guardiola

Une première dans la carrière de Pep Guardiola

La fin du règne guardiolesque. Après son match nul sur la pelouse de Bournemouth (1-1), Manchester City a vu ses derniers espoirs de titre filer entre ses doigts . Comme la saison dernière, les Skyblues n’enfileront pas la couronne du roi d’Angleterre. Après Liverpool, c’est au tour des Gunners d’Arsenal de coiffer City au poteau. Un deuxième échec de rang qui fait très mal à Pep Guardiola .

Pas d’alternance cette fois

Pour la première fois de sa richissime carrière, l’ancien coach du Barça enchaîne deux saisons consécutives sans sacre en championnat .…

VM pour SOFOOT.com

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