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La petite boulette qui va faire marrer les Marseillais dans une pub avec Zabarnyi
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 15:24

La petite boulette qui va faire marrer les Marseillais dans une pub avec Zabarnyi

La petite boulette qui va faire marrer les Marseillais dans une pub avec Zabarnyi

« Ah la boulette… Ah là, j’ai fait la boulette. » On ne dira pas qu’Illia Zabarnyi va remplacer Jacques Villeret dans le prochain Dîner de cons , mais il a commis une belle gaffe , sans grosse conséquence. Relativisons.

Le défenseur du PSG s’est affiché dans une campagne promotionnelle pour Coca-Cola . Problème : la musique de la vidéo est Jump de Van Halen. Une chanson associée à l’OM, éternel rival du club parisien, puisque c’est celle utilisée pour l’entrée des joueurs. Certains supporters du club de la capitale ont d’ailleurs réagi sur X à cette histoire. Exemple : « Mais il est con ou quoi, Zabarnyi ? »

EM pour SOFOOT.com

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