Une polémique de billetterie à Newcastle avant le match contre le Barça
Les Magpies se font plumer.
Pour son entrée en lice en Ligue des champions, Newcastle va commencer fort avec la réception du FC Barcelone à St James’ Park, jeudi prochain. Mais une histoire de billets vient gâcher le début de la fête. Le média britannique The Sun révèle que 45 places ont été offertes à une école privée écossaise , laissant sur le carreau plusieurs fans anglais frustrés.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer