Une polémique de billetterie à Newcastle avant le match contre le Barça
information fournie par So Foot 10/09/2025 à 16:46

Les Magpies se font plumer.

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, Newcastle va commencer fort avec la réception du FC Barcelone à St James’ Park, jeudi prochain. Mais une histoire de billets vient gâcher le début de la fête. Le média britannique The Sun révèle que 45 places ont été offertes à une école privée écossaise , laissant sur le carreau plusieurs fans anglais frustrés.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank