Ibrahim Mbaye, la pleine croissance

De plus en plus utilisé au PSG cette saison, Ibrahim Mbaye est aussi passé en moins de deux mois du statut d’international U20 en équipe de France à celui d’international sénégalais. Convoqué pour la CAN, il y fait pour le moment bien plus que de la figuration.

Samedi 27 décembre 2025, Stade Ibn Batout. On joue la 62 e minute de l’importantissime Sénégal-République démocratique du Congo et les Lions de la Teranga viennent d’encaisser un but qui pourrait mettre à mal leurs ambitions de première place dans le groupe D. C’est pourtant le moment choisi par Pape Thiaw pour sortir l’expérimenté Ismaïla Sarr et ses 78 sélections pour faire entrer dans l’arène un jeune de 17 ans, qui ne fête que sa quatrième cape, mais qui changera finalement la physionomie du match. Son nom ? Ibrahim Mbaye.

Bien dans son nid parisien

Il a beau ne pas avoir encore soufflé ses 18 bougies (il le fera le 24 janvier prochain) qu’Ibrahim Mbaye n’est pourtant plus un inconnu. Couvé au PSG depuis l’an dernier par Luis Enrique, qui l’a tout de même aligné à 12 reprises au cours de la saison 2024-2025, l’ailier formé au PSG explose ses compteurs cette année avec déjà 19 apparitions, dont une titularisation assumée à Barcelone, pour un but et deux passes décisives. Alors que le technicien ibérique mise sur la jeunesse depuis la reprise mi-août, le voilà lancé dans le grand bain.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com