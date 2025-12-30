La FIFA et Gianni Infantino ouvrent la porte à une réforme de la règle du hors-jeu
Infantino avec une nouvelle idée choc.
Ce lundi le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lâché une bombe lors du World Sports Summit à Dubaï. Dans le cadre de sa conférence intitulée « The Next 90 Minutes : Charting The On-Pitch Evolution of Football » , Infantino a évoqué ouvertement l’idée que les attaquants devraient, à l’avenir, pouvoir se placer entièrement devant le défenseur pour être considérés en position de hors-jeu. …
JE pour SOFOOT.com
