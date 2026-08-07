Un gros salaire de l'OL part en prêt à Getafe
Partir pour mieux revenir ? Alors qu’il n’a disputé que 27 matchs toutes compétitions confondues avec l’OL depuis son arrivée en février 2024, Orel Mangala repart en prêt sans option d’achat , ont annoncé les Gones ce vendredi. Après Everton en 2024-2025, où il s’était rompu les ligaments croisés, il va découvrir le championnat espagnol à Getafe . Une trajectoire inattendue pour celui qui avait été recruté pour la bagatelle de 32,7 millions d’euros, soit la recrue la plus chère de l’histoire du club rhodanien,
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