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Cyclisme: Tour de France Femmes, Niewiadoma dompte le Ventoux et s'empare du jaune
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 18:11
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Tour de France féminin, Katarzyna Niewiadoma-Phinney

Tour de France féminin, Katarzyna Niewiadoma-Phinney

par Zhifan Liu

La Polonaise ‌Katarzyna Niewiadoma a renversé vendredi le Tour de France Femmes en ​s'imposant au sommet du mont Ventoux lors de l’étape reine pour s'emparer du maillot jaune.

La grimpeuse de l'équipe Canyon//Sram, troisième au départ de l'étape ​avec un débours de 1'17" sur la maillot jaune Marlen Reusser (Movistar), a réalisé une ascension ​impressionnante sur les pentes impitoyables du mont ⁠Ventoux, dans le Vaucluse, au terme de cette étape partie ‌de La Voulte-sur-Rhône, en Ardèche.

Victorieuse de sa première étape sur la Grande Boucle, elle a franchi la ligne avec 1'16" ​d'avance sur Demi ‌Vollering (FDJ United-Suez), désormais sa dauphine au classement général, 1'42" ⁠sur Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD) et 1'46" sur Marlen Reusser.

"Cette victoire, je la dois à tous les gens qui m'ont accompagnée vers cette ⁠longue route sans ‌victoire", a-t-elle déclaré après avoir levé les bras.

"Je suis tellement ⁠fatiguée, étonnée de ce qui est arrivé. (Dans l'ascension) J'ai regardé à ‌ma droite et j'ai vu mes parents, qui sont ⁠venus me faire une surprise. J'ai vu mon père ⁠en pleurs, il était ‌si fier de moi, c'était un grand moment."

Katarzyna Niewiadoma s'est dans un ​premier temps isolée en tête ‌de course dans la première partie de l'ascension du "Géant de Provence", en compagnie de Marlen Reusser ​et Demi Vollering.

La Polonaise a ensuite surpris ses deux rivales qui laissaient chacune à l'autre le soin de faire la poursuite.

Impressionnante, ⁠la lauréate de l'édition 2024 du Tour de France Femmes comptait quasiment une minute d'avance au Chalet Reynard et n'a cessé de creuser l'écart sur ses deux poursuivantes.

Au classement général, la gagnante du jour compte désormais 15 secondes d'avance sur Demi Vollering et 39 secondes sur Marlen ​Reusser.

(Reportage par Zhifan Liu)

Sport
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