information fournie par So Foot • 04/02/2025 à 12:52

« Une pinte offerte à chaque but de Forest ! » : un pub se ruine en Angleterre

« Une pinte offerte à chaque but de Forest ! » : un pub se ruine en Angleterre

Bourré à 14h.

Nottingham, samedi 12h30. Beccy Webster, patronne du Gedling Inn , a une inspiration géniale : une pinte offerte à chaque but de Nottingham Forest . Une promo qui sent bon la tradition du pub anglais, sauf que ce jour-là, Forest a décidé de transformer Brighton en paillasson. 7-0. Un carnage sur le terrain, et dans le bar, le Guardian est allé enquêter.…

MJ pour SOFOOT.com