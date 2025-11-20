Une petite nouvelle dans la liste des Bleues
Se rattraper après l’Allemagne.
Après l’échec en demi-finales Ligue des nations face à l’Allemagne (0-1, 2-2), l’équipe de France féminine se retrouve fin novembre pour la double confrontation face à la Suède (28 novembre et 2 décembre), pour déterminer l’équipe qui terminera sur la troisième marche du podium. Pour ce rassemblement, Laurent Bonadei a décidé de convoquer pour la première fois Anaële Le Moguédec. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer