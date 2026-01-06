Les favoris sont là, un potentiel Algérie-Maroc : découvrez les affiches des quarts de la CAN
Un tableau à afficher dans les plus grands musées.
Nous n’attentions que la Côte d’Ivoire et le tenant du titre ne manque pas le rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025. Avec leur victoire sur le Burkina Faso (3-0), les Éléphants ont envoyé un message fort avant de rejoindre l’Égypte au prochain tour (samedi, à 20 heures).…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
