information fournie par So Foot 06/01/2026 à 22:18

Les favoris sont là, un potentiel Algérie-Maroc : découvrez les affiches des quarts de la CAN

Un tableau à afficher dans les plus grands musées.

Nous n’attentions que la Côte d’Ivoire et le tenant du titre ne manque pas le rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025. Avec leur victoire sur le Burkina Faso (3-0), les Éléphants ont envoyé un message fort avant de rejoindre l’Égypte au prochain tour (samedi, à 20 heures).…

EL pour SOFOOT.com

