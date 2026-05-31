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Une personne est décédée après le sacre du PSG
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 12:30

Une personne est décédée après le sacre du PSG

Une personne est décédée après le sacre du PSG

Triste nouvelle. Une personne est décédée après les festivités liées à la victoire du PSG en finale de Ligue des champions, ce samedi soir. Un conducteur de deux roues n’a pas survécu après un accident de scooter survenu Porte Maillot, à Paris, a appris le parquet de Paris dans des informations transmises par France Info . Un deuxième individu a été placé dans le coma après une violente bagarre au couteau survenue à Paris. Son pronostic vital est engagé.

Plus d’interpellations que l’année dernière

Le ministère de l’intérieur évoque en outre le nombre assez élevé de 780 interpellations dans toute la France . 457 personnes ont terminé en garde à vue et 57 forces de l’ordre ont été blessées. C’est plus que la saison dernière : 559 personnes avaient été interpellées après le premier sacre des Parisiens. Dans un point presse, le ministre de l’intérieur Laurent Nuñez a promis la même « fermeté » et la même détermination en cas de nouveaux débordements ce dimanche après-midi, pour le retour des Parisiens à Paris.…

UL pour SOFOOT.com

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