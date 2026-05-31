La RATP rebaptise une station de métro

Dire qu’il n’y a plus Jean Castex pour faire ça. La RATP félicite le PSG pour son titre de champion d’Europe . Un an après avoir notamment rebaptisé les stations Auteuil en « virage Auteuil » et Porte de Saint-Cloud en « Ici c’est Paris » , deux stations voisines du Parc des princes, la compagnie de transport a récidivé. Ce dimanche, les visiteurs et visiteuses de la Rue du Bac ont eu la bonne surprise de voir que leur station devenait la « Rue du Back2back » . Vous l’avez ?

La régie de transports parisienne est coutumière du fait. Pendant la Coupe du monde 2022, plusieurs stations avaient été baptisées pour encourager les Bleus. Certaines stations avaient été renommées « France » mais aussi « Allez les Bleus » .…

UL pour SOFOOT.com