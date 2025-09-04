Une performance digne de la cérémonie d'ouverture des JO pour le bizutage de Hugo Ekitike

Y a pas moyen, Hugo !

Dans le cadre de leurs premières convocations avec l’équipe de France pour les deux prochaines rencontres de qualifications à la prochaine Coupe du monde, Hugo Ekitike et Maghnès Akliouche ont passé la fameuse épreuve du bizutage ce mercredi soir. Bouteille en main en guise de micro, l’attaquant de Liverpool a choisi de chanter le classique Djadja de Aya Nakamura . Accompagné des meilleurs backeurs de l’équipe, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Ajoutez-y la fanfare de la Garde républicaine, et on se croirait revenu sur le Ponts des Arts à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympique de Paris.…

KM pour SOFOOT.com