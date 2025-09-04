 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une performance digne de la cérémonie d'ouverture des JO pour le bizutage de Hugo Ekitike
04/09/2025

Une performance digne de la cérémonie d'ouverture des JO pour le bizutage de Hugo Ekitike

Une performance digne de la cérémonie d'ouverture des JO pour le bizutage de Hugo Ekitike

Y a pas moyen, Hugo !

Dans le cadre de leurs premières convocations avec l’équipe de France pour les deux prochaines rencontres de qualifications à la prochaine Coupe du monde, Hugo Ekitike et Maghnès Akliouche ont passé la fameuse épreuve du bizutage ce mercredi soir. Bouteille en main en guise de micro, l’attaquant de Liverpool a choisi de chanter le classique Djadja de Aya Nakamura . Accompagné des meilleurs backeurs de l’équipe, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Ajoutez-y la fanfare de la Garde républicaine, et on se croirait revenu sur le Ponts des Arts à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympique de Paris.…

KM pour SOFOOT.com

