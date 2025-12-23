Neymar a été opéré avec succès
Des nouvelles du grand blessé.
Atteint au genou gauche depuis fin novembre, Neymar s’était résolu à une opération il y a quelques semaines. Ce lundi, son club de Santos a annoncé que l’intervention, effectuée par le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar, avait été réalisée avec succès. …
