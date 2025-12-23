 Aller au contenu principal
Javier Tebas allume le Real Madrid pour ses pleurnicheries
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 12:12

Javier Tebas allume le Real Madrid pour ses pleurnicheries

Javier Tebas allume le Real Madrid pour ses pleurnicheries

Qui aime bien, châtie bien.

Javier Tebas , n’y est pas allé par quatre chemins. Dans un entretien accordé à Sport , le président de la Liga a désigné le Real Madrid comme l’épicentre des tensions actuelles du championnat espagnol. Selon lui, les tiraillements récents entre clubs ne viennent ni du Barça ni des autres équipes, mais bien du club madrilène : « Ce qui provoque la crispation, c’est le Real Madrid contre tout, c’est-à-dire contre Barcelone, contre les arbitres. Et en plus, je crois que cela se fait de manière incorrecte et erronée, avec un récit qui n’est pas juste. Celui comme quoi les erreurs arbitral d’aujourd’hui serait la faute de ce qui s’est passé en 2019 ou 2017. » . Il évoque ici l’affaire Negreira, où le FC Barcelone a longtemps versé des sommes à une société liée à l’ancien vice-président des arbitres espagnols.

