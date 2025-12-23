Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (40 à 31)

On a conté leurs nuits légendaires au coin du feu. Elles ont porté les espoirs et fait la fierté de leur peuple. Elles ont même stoppé des guerres quand elles ne les ont pas subies. Pas forcément sur les meilleures pelouses, mais toujours dans la plus grande ferveur. Elles, ce sont les générations dorées des sélections africaines, dont voici les 50 plus marquantes.

⇐ Retrouvez les sélections classées de 50 à 41 ici

40/ Rwanda 2004

C’est l’histoire d’une épopée sans lendemain. Près d’une décennie après le génocide des Tutsis, c’est en 2003 que le Rwanda se dote d’une Constitution et élit pour la première fois son président au suffrage universel (Paul Kagame, toujours en place en 2025 après trois réélections). En parallèle, la sélection dirigée par le Serbe Ratomir Dujković vit ses plus belles heures. Arrivé du Venezuela, celui qui qualifiera en 2006 le Ghana pour le premier Mondial de son histoire joue un mauvais tour aux Black Stars . D’une tête devenue iconique, Jimmy Gatete qualifie le pays à la surprise générale lors de l’ultime rencontre de qualifications pour la CAN 2004 (1-0). Un an plus tard, les Guêpes s’envolent donc pour la Tunisie pour ce qui reste encore aujourd’hui leur seule participation à la Coupe d’Afrique des nations. Battus en ouverture par le pays hôte (2-1), les novices accrochent ensuite la Guinée dans les dernières secondes (1-1) avant de s’offrir une victoire pour les livres d’histoire contre la RD Congo, grâce à Saïd Makassi (1-0). Insuffisant pour aller plus loin mais tout un symbole, en attendant de pouvoir écrire d’autres pages glorieuses. TB

39/ Cap-Vert 2013

Non, le Cap-Vert n’a pas attendu 2025 pour surprendre son monde. Certes, le pays n’a obtenu son indépendance vis-à-vis du Portugal qu’en 1975, et la sélection a dû attendre 1992 pour disputer son premier match international, mais c’est lors de leur première CAN en 2013 que les Crioulos font parler d’eux. L’attente valait la peine : dans un format d’éliminatoires cruel en match aller-retour, le Cap-Vert dispose facilement de Madagascar, avant d’éliminer le Cameroun à la surprise générale. Premier exploit. Puis, dans un groupe corsé composé de l’organisateur sud-africain, du Maroc et de l’Angola, l’équipe menée par le Lillois Ryan Mendes et le Dijonnais Julio Tavarès sort par un trou de souris grâce à un mélange de panache et de chance. Solides face aux Bafana Bafana

