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Une pépite française transférée à Coventry
information fournie par So Foot 11/07/2026 à 20:29

Une pépite française transférée à Coventry

Une pépite française transférée à Coventry

Petit bonbon avant le repas. Après avoir découvert la Premier League sous les couleurs de Burnley, Loum Tchaouna change de crèmerie . L’international espoirs français (10 sélections, 1 but) a signé chez le promu Coventry City . L’ancien ailier des Hornets a paraphé un contrat de cinq saisons avec le vainqueur de la Championship la saison dernière.

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