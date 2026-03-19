Une pépite allemande sélectionnée pour la première fois

Mais c’était sûr ! Lennart Karl a été sélectionné pour la première fois avec l’Allemagne . Le sélectionneur Julian Nagelsmann a fait appel au joyau du Bayern Munich pour défier la Suisse et le Ghana lors de la trêve internationale fin mars. Pour sa première saison chez les pros, Karl impressionne sous les ordres de Vincent Kompany. S’il n’est pas encore un titulaire indiscutable avec le Rekordmeister (seulement 13 fois dans le onze en Bundesliga), le milieu a déjà claqué huit buts et délivré six passes décisives, toutes compétitions confondues.

Unser Kader für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana 🤝 _____ 🇨🇭🇩🇪 27. März - 20:45 Uhr - RTL 🇩🇪🇬🇭 31. März - 20:45 Uhr - ARD#dfbteam pic.twitter.com/2J3D8WC1Mm…

TM pour SOFOOT.com