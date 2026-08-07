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Une peine de prison avec sursis requise contre un ancien arbitre de Ligue 1
information fournie par So Foot 07/08/2026 à 17:49
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Une peine de prison avec sursis requise contre un ancien arbitre de Ligue 1

Une peine de prison avec sursis requise contre un ancien arbitre de Ligue 1

Une première indication. Abdelatif Kherradji, arbitre de Ligue 1 qui officie sur les terrains de l’Hexagone depuis deux saisons, a comparu devant le tribunal correctionnel de Nîmes ce vendredi. Il est soupçonné d’avoir « volontairement exercé des violences » sur sa compagne en mars et en mai 2026.

Le verdict final rendu le 19 août

Selon les informations de L’Équipe , la Procureure de la République a requis 18 mois de prison avec sursis avec exécution provisoire et une obligation de soins . Le quotidien sportif ajoute que le prévenu a été entendu la semaine dernière par la commission fédérale des arbitres , qui souhaitait connaître sa version des faits.…

LB pour SOFOOT.com

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