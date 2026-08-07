Accrochez vous : Toulouse se paye Sion Oppong, talent de Brommapojkarna
On ne l’avait pas vu venir, ce transfert. Habitué à faire dans le pari exotique, le Téfécé a officialisé ce vendredi l’arrivée dans ses rangs de Sion Oppong en provenance de Brommapojkarna contre 4 millions d’euros . L’international espoir suédois de 18 ans rejoint les Toulousains jusqu’en 2030. L’arrivée du jeune joueur, évoluant au poste d’ailier gauche, viendra notamment renforcer un secteur offensif toulousain orphelin de Frank Magri et Emersonn.
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