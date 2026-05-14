Une partie de la Somalie menacée par la famine pour la première fois depuis 2022

par Aaron Ross

Un district du sud de la Somalie est menacé par une grave famine pour la première fois depuis 2022, selon un rapport publié jeudi sous l'égide de l'Onu.

La Somalie, l'un des pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire au monde en raison de sécheresses fréquentes, de conflits et de la pauvreté, a connu sa dernière famine en 2011, qui a fait environ 250.000 morts, et a frôlé la catastrophe en 2017 et 2022.

Cette fois-ci, les coupes mondiales dans l'aide étrangère et les répercussions de la guerre américano-israélienne contre l'Iran compliquent les efforts visant à faire face aux pénuries alimentaires causées par plusieurs saisons des pluies déficitaires et l'insécurité persistante.

Plus d'un jeune enfant sur trois dans le district de Burhakaba, situé dans la région de Bay, au sud de la Somalie, dont la population est estimée à environ 200.000 habitants, souffre de malnutrition aiguë, selon le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

"L'analyse de l'IPC a révélé que le district de Burhakaba était menacé de famine dans un scénario catastrophe plausible caractérisé par un échec des pluies (de la saison) du Gu, une flambée des prix des denrées alimentaires et une aide humanitaire en matière de sécurité alimentaire inférieure aux prévisions", indique le rapport.

On parle de famine lorsque au moins 20% des ménages d’une région sont confrontés à un manque extrême de nourriture, qu’au moins 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë et que deux personnes sur 10.000 meurent chaque jour de faim.

Le nombre de Somaliens confrontés à une insécurité alimentaire de niveau critique, voire pire, s’élevait à environ 6 millions. Ce chiffre est inférieur aux 6,5 millions signalés en février, mais supérieur aux 5,5 millions prévus pour cette période en raison de précipitations moins abondantes que prévu.

Les coupes mondiales dans l'aide étrangère, menées par les États-Unis, ont considérablement réduit le soutien apporté à la Somalie.

Le rapport de l'IPC indique que l'aide humanitaire pour la période d'avril à juin a considérablement augmenté, mais ne couvrait encore que 12% des personnes confrontées à une insécurité alimentaire de niveau critique ou pire.

"La Somalie risque de devenir l'une des premières crises majeures de l''ère post-aide' : un endroit où les besoins augmentent, la survie coûte plus cher et la réponse s’amenuise", a déclaré Daud Jiran, directeur national pour la Somalie chez Mercy Corps, une organisation humanitaire.

(Aaron Ross, Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)