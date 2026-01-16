Une nouvelle règle pour lutter contre les gains de temps est dans le pipe

Le football, il va changer. Enfin, si vous appelez les gains de temps « football ». L’IFAB, l’instance régissant les règles du jeu, continue sa croisade contre ceux qui jouent la montre pendant les matchs . Après avoir sanctionné les gardiens mettant des plombes à dégager le ballon de la main, elle pourrait s’attaquer à d’autres aspects du jeu lors de sa prochaine réunion annuelle prévue ce mardi à Londres.

Un décompte de trente secondes pour les touches et les six mètres ?

Comme le rapporte The Athletic , l’IFAB cherche une alternative générale pour limiter les gains de temps, sans pour autant la jouer comme au rugby en arrêtant complètement le chronomètre. Pour ce faire, l’instance songerait à instaurer des décomptes de trente secondes sur les remises en jeu : concrètement, un joueur serait sanctionné s’il excède le temps imparti. …

CMF pour SOFOOT.com