Une nouvelle règle pour lutter contre les gains de temps est dans le pipe
Le football, il va changer. Enfin, si vous appelez les gains de temps « football ». L’IFAB, l’instance régissant les règles du jeu, continue sa croisade contre ceux qui jouent la montre pendant les matchs . Après avoir sanctionné les gardiens mettant des plombes à dégager le ballon de la main, elle pourrait s’attaquer à d’autres aspects du jeu lors de sa prochaine réunion annuelle prévue ce mardi à Londres.
Un décompte de trente secondes pour les touches et les six mètres ?
Comme le rapporte The Athletic , l’IFAB cherche une alternative générale pour limiter les gains de temps, sans pour autant la jouer comme au rugby en arrêtant complètement le chronomètre. Pour ce faire, l’instance songerait à instaurer des décomptes de trente secondes sur les remises en jeu : concrètement, un joueur serait sanctionné s’il excède le temps imparti. …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
