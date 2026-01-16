Thomas Tuchel va baser les choix pour le Mondial sur les « compétences sociales »
L’humain d’abord ? L’entraîneur des Three Lions , Thomas Tuchel, entend accorder une grande importance à l’aspect humain lors de la composition de son groupe pour la Coupe du monde . Cité jeudi par la BBC et The Guardian , l’Allemand, nommé en octobre 2024, se prépare à son premier grand tournoi à ce poste.
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
