La folle flambée des prix pour la finale Sénégal-Maroc au marché noir

La folle flambée des prix pour la finale Sénégal-Maroc au marché noir

À la recherche du ticket d’or. Les malheureux qui n’ont pas leurs places pour la finale de la CAN devront claquer un gros billet pour passer les tourniquets du stade de Rabat, dimanche. Depuis que le Maroc s’est qualifié contre le Nigeria, le prix des places s’est envolé dans le Royaume.

Selon RMC , le marché parallèle propose des tarifs entre 500 et 800 euros, parfois plus, pour obtenir un précieux sésame. « Et c’est encore plus cher pour la finale. On nous en propose déjà à 5 000 (500 euros) au lieu de 30 euros » , relate Yannick, supporter interviewé pour L’Équipe. …

CM pour SOFOOT.com