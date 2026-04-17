Une nouvelle preuve de la mauvaise forme du foot italien

Une nouvelle preuve de la mauvaise forme du foot italien

Rien ne va plus. Éliminé en Ligue Europa avec Bologne, puis éliminé de la Ligue Conférence avec la Fiorentina… Le football italien le confirme encore : il n’est plus celui qu’on a longtemps connu. La preuve, pour la première fois depuis 2018-2019, aucune équipe italienne n’est qualifiée pour le dernier carré des coupes européennes.

0 - #Italy has no clubs qualified for the semifinals of European competitions for the first time since the 2018/19 season (when the Conference League did not exist). Considering only seasons with three major European competitions, it had not happened since 1986/87. Collapse.…

AR pour SOFOOT.com