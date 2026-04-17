Hervé Renard ne retrouvera pas la Coupe du monde avec l'Arabie saoudite

Un Mondial dans deux mois ? Rien à cirer. Hervé Renard n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale d’Arabie saoudite . La Fédération saoudienne de football a démis le technicien français de ses fonctions ce vendredi, selon RMC Sport . À deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), l’entraîneur de 57 ans est privé d’une nouvelle participation à l’épreuve sur le banc des Faucons verts.

Son départ était dans l’air depuis le mois de mars

Début avril, Renard était déjà annoncé sur le départ à l’issue de la trêve internationale du mois de mars. Revenu en Arabie saoudite en 2024 après son départ de l’équipe de France féminine, il était confronté à un changement drastique du visage de sa sélection, en partie lié au développement de la Saudi Pro League .…

CT pour SOFOOT.com