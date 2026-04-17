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Habib Beye est en quête d'incertitude
information fournie par So Foot 17/04/2026 à 14:38

Habib Beye est en quête d'incertitude

Habib Beye est en quête d'incertitude

Fin de saison en boulet de canon ? Habib Beye était en conférence de presse à distance, les Marseillais étant encore à Marbella. Une opportunité pour le technicien d’expliquer un peu plus ses attentes tactiques avant le déplacement à Lorient, samedi (17h00) . « Pour moi, il est important d’avoir une équipe protagoniste, avec cette idée d’aller chercher haut, d’effectuer un pressing » , a-t-il expliqué aux journalistes, avant d’enchaîner : « On parle d’équilibre dans le football, certains entraîneurs veulent justement déstructurer le jeu, […] j’aime avoir cette incertitude dans notre jeu. »

Le coach a également évoqué la « chance » qu’il avait d’être l’entraîneur de « joueurs forts dans la profondeur et dans le un contre un » , en référence notamment à Mason Greenwood et Igor Paixão.…

TC pour SOFOOT.com

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