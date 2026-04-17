Habib Beye est en quête d'incertitude
Fin de saison en boulet de canon ? Habib Beye était en conférence de presse à distance, les Marseillais étant encore à Marbella. Une opportunité pour le technicien d’expliquer un peu plus ses attentes tactiques avant le déplacement à Lorient, samedi (17h00) . « Pour moi, il est important d’avoir une équipe protagoniste, avec cette idée d’aller chercher haut, d’effectuer un pressing » , a-t-il expliqué aux journalistes, avant d’enchaîner : « On parle d’équilibre dans le football, certains entraîneurs veulent justement déstructurer le jeu, […] j’aime avoir cette incertitude dans notre jeu. »
Le coach a également évoqué la « chance » qu’il avait d’être l’entraîneur de « joueurs forts dans la profondeur et dans le un contre un » , en référence notamment à Mason Greenwood et Igor Paixão.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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