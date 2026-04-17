Une légende du Bayern indique la sortie à Manuel Neuer

Un œil d’expert. Malgré la qualification du Bayern contre le Real Madrid (4-3), mercredi, Manuel Neuer est passé à côté de sa rencontre . Le gardien de but bavarois a fait preuve d’une fébrilité inhabituelle, illustrée par les deux buts d’Arda Güler en faveur des Merengues . Avant ce match retour, le vétéran de 40 ans continuait de brûler les rétines grâce à des interventions cruciales sur sa ligne, notamment lors de la manche aller à Madrid.

Pas suffisant pour Oliver Kahn. L’ancien portier légendaire du Bayern invite aujourd’hui Manuel Neuer à envisager la retraite dans une émission de Sky Sport Deutschland. « Je pense que si j’étais à sa place, je me dirais probablement : « je ne peux pas faire mieux ». Remporter à nouveau la Ligue des champions, le championnat et la Coupe, serait le summum absolu et le moment idéal pour dire : c’est fini » , estime l’homme aux 632 matchs avec le club de la Bavière .…

CT pour SOFOOT.com