Une nouvelle espèce de limace porte le nom du gardien du Cap-Vert

Une nouvelle espèce de limace porte le nom du gardien du Cap-Vert

Sacré hommage. Grande révélation de la Coupe du monde 2026, Vozinha, le gardien du Cap-Vert, éliminé par l’Argentine en 16 es de finale (3-2 ap) a été honoré d’une drôle de façon. Jesus Ortea, un biologiste espagnol, a découvert une nouvelle espèce de limace de mer rouge et a décidé de la nommer « Aldisa vozinhai », signifiant « limace de mer Vozinha ».

Ce dernier, qui a effectué ses recherches pendant le Mondial, a expliqué que c’était sa manière de remercier le peuple de la petite île africaine, qui a obtenu la Médaille du mérite environnemental en 2023. …

TM pour SOFOOT.com