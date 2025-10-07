 Aller au contenu principal
Une nouvelle espèce de grenouille venimeuse découverte en Amazonie péruvienne
information fournie par AFP 07/10/2025 à 06:00

Une grenouille Ranitomeya hwata est présentée le 6 octobre 2025 par le musée de la biodiversité du Pérou ( Peru's Biodiversity Museum / Juan Carlos CHAPARRO )

Minuscule, colorée et venimeuse: une nouvelle espèce de grenouille a été découverte par une équipe de scientifiques en Amazonie péruvienne, a annoncé lundi le Service national des aires naturelles protégées par l'État (Sernanp).

Dénommé Ranitomeya hwata, cet amphibien ne mesure que "15 mm de long", a déclaré l'organisme dans un communiqué, sans préciser la date de la découverte.

C'est une des "plus petites espèces du genre Ranitomeya", décrit le Sernanp. Ce groupe se caractérise par des couleurs vives et un comportement reproductif unique.

Les mâles recrutent "plusieurs femelles par site de reproduction", a expliqué l'organisme.

Ces grenouilles vivent exclusivement dans les forêts de bambous Guadua. Elles utilisent les cavités creuses des tiges, où l'eau de pluie est stockée, pour se reproduire.

La nouvelle espèce a été observée dans le parc national Alto Purús, situé entre les régions d'Ucayalí et de Madre de Dios, à la frontière avec le Brésil.

"Cette découverte souligne la valeur des zones naturelles protégées comme refuges pour la biodiversité et des espèces uniques", a indiqué le Sernanp.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

