OpenAI: pour Fidji Simo, les investissements massifs dans l'IA se justifient par l'énorme demande

Les investissements vertigineux actuels dans l'intelligence artificielle ne constituent pas une bulle "mais la nouvelle réalité d'aujourd'hui" alors que la puissance de calcul ne suffit pas encore à satisfaire la demande des utilisateurs, a déclaré Fidji Simo, star de la tech et numéro 2 de facto d'OpenAI, dans un entretien exclusif à l'AFP.

Il s'agit du premier entretien accordé à un média depuis la prise de fonction en août au poste de directrice générale des applications d'OpenAI, dont son modèle phare ChatGPT, de la Française de 40 ans, passée par eBay et Facebook.

Le monde de l'IA alimente-t-il une bulle d'investissements déraisonnables ?

"Il s'agit d'un investissement massif dans la puissance de calcul alors que nous en manquons désespérément pour nombre d'usages que les gens veulent. Je ne considère donc vraiment pas cela comme une bulle [mais] comme la nouvelle réalité d'aujourd'hui et je pense que le monde va vraiment prendre conscience que la puissance de calcul est la ressource la plus stratégique.

L'IA est la plus grande force d'autonomisation que nous connaîtrons jamais. Elle peut vous faire gagner du temps. Elle peut vous donner accès à l'éducation et à l'apprentissage continu. Elle peut vous fournir des conseils, un tutorat et peut-être même des conseils financiers. Elle peut vous offrir des débouchés économiques".

Que dites-vous à ceux qui s'inquiètent au contraire des dangers?

"Mon travail consiste à m'assurer que les bon côtés de cette technologie se concrétisent et que nous atténuons les côtés négatifs.

Prenez la santé mentale, par exemple. J'entends des tonnes d'utilisateurs dire qu'ils demandent conseil à ChatGPT dans les moments difficiles où ils n'ont peut-être personne d'autre à qui parler. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'aller voir un thérapeute. Beaucoup de parents me disent: +Mon Dieu, j'ai reçu un conseil génial qui m'a aidé à débloquer une situation avec mon enfant+.

Mais en même temps, nous devons nous assurer que le modèle se comporte comme prévu. Notre feuille de route est très solide. Nous avons commencé par le contrôle parental et nous prévoyons la détection de l'âge : si nous pouvons déterminer que l'utilisateur est un adolescent, nous lui proposerons un modèle moins permissif que celui d'un adulte.

L'emploi est également une préoccupation majeure pour moi, et l'approche est similaire. L'IA va créer de nombreux emplois qui n'existaient pas auparavant comme celui d'ingénieur en prompt. Dans le même temps, certaines professions vont être touchées, et notre rôle est d'aider à la transition. C'est pourquoi nous proposons des certifications en IA, qui permettent aux gens de progresser et d'obtenir une certification, et nous avons lancé une plateforme d'emploi qui met en relation les gens avec de nouveaux débouchés".

Le lancement de Sora 2 - qui permet de générer de courtes vidéos à partir d'un texte - a été accueilli avec enthousiasme mais aussi ironie: la génération de vidéos rigolotes au lieu de soigner le cancer ?

"Je suis venue chez OpenAI en grande partie parce que je crois fermement que la technologie permettra de guérir toutes les maladies, et étant moi-même atteinte d'une maladie chronique, j'y crois profondément.

Toutes les percées graphiques de Sora peuvent alimenter de nombreuses technologies, mais aussi faire rire les gens, et c'est bonne chose sur la route vers le soin de toutes les maladies."

Aujourd'hui les modèles imitent de mieux en mieux la connaissance humaine. Mais quelles sont les prochaines avancées vers l'IA générale autonome, capable d'apprendre seule?

"Je pense que les avancées concernent les modèles qui comprennent vos objectifs et vous aident à les atteindre de façon proactive. Non seulement vous donner une bonne réponse ou dialoguer, mais plutôt vous dire: +Oh, d'accord, vous voulez passer plus de temps avec votre femme. Eh bien, il y a peut-être des escapades de week-end qui pourraient vous aider, et je sais que cela demande beaucoup d'organisation. J'ai donc déjà fait toute la planification pour vous, suis allé sur Expedia et fait quelques réservations. Appuyez sur un bouton pour approuver et tout est réglé+".

A San Francisco, on entend parfois ce raccourci: "L'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe régule."

"Comme Européenne, ça me fend le cœur à chaque fois d'entendre cette phrase. Il y a certainement eu une tendance en Europe à se focaliser un peu trop sur la réglementation. Je pense que c'est en train de changer, notamment quand je vois le président Macron se focaliser sur l'innovation. Mais je pense aussi qu'il faut encore de vraies actions derrière les intentions pour que ça devienne une réalité."

Laissez-vous votre enfant utiliser ChatGPT?

"ChatGPT n'est pas censé être à disposition des moins de 13 ans, mais je laisse ma fille de 10 ans l'utiliser sous ma surveillance. C'est magique de voir ce qu'elle est capable de créer. Rien que ce week-end, elle m'a parlé de la création d'une nouvelle entreprise pour transformer ses idées en produits. Et elle a utilisé ChatGPT pour créer des affiches et des slogans. Dans notre enfance, nous ne pouvions pas concrétiser notre imagination aussi rapidement. C'est comme un véritable super-pouvoir, qui lui permet de croire que tout est possible."