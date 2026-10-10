Une nouvelle attaque contre l'aéroport de Ryad fait plusieurs blessés

(Actualisé avec autorités saoudiennes, témoignage, déclarations de Trump et de plusieurs ambassades)

par Timour Azhari et Enas Alashray

Plusieurs personnes ont été blessées samedi lors d'une attaque contre l'aéroport de Ryad qui a entraîné une suspension de ses opérations, a annoncé l'autorité saoudienne de l'aviation civile.

Cette attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat mais elle intervient dans le contexte d'une intensification des frappes de missiles menées par les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, contre l'Arabie saoudite.

L'aéroport de Ryad a déjà été visé à deux reprises la semaine passée par des attaques qui ont fait quatre morts et plusieurs blessés, endommageant également un avion de la compagnie Saudia.

Le bureau des médias du gouvernement saoudien n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires relatives à celle de samedi, pour laquelle le système d'alerte précoce n'a émis aucun avertissement.

Un témoin présent à l'aéroport a dit avoir vu une explosion puis de nombreuses personnes blessées allongées au sol à l'intérieur de l'aéroport. Plus d'une douzaine d'ambulances ont été vues en train de se diriger à vive allure vers les lieux de l'attaque.

Un voyageur blessé a pour sa part indiqué à Reuters avoir vu un objet traverser le ciel à l'extérieur de l'aéroport avant qu'une partie du plafond, près d'une porte d'embarquement, ne s'effondre.

Le président américain Donald Trump, interrogé par des journalistes à la Maison blanche sur une éventuelle participation des États-Unis à des frappes saoudiennes contre les Houthis, a par la suite déclaré : "C'est possible. Nous allons examiner cette question. Nous venons juste d'apprendre cette récente attaque, nous prendrons donc une décision. Nous agissons très rapidement."

L'ambassade des États-Unis à Ryad a indiqué être "au courant des attaques" et a "vivement recommandé à tous les citoyens américains d'éviter cet aéroport et les zones environnantes".

"INCIDENT GRAVE"

Les ambassades du Royaume-Uni et d'Irlande en Arabie saoudite ont de leur côté déclaré sur X qu'elles étaient également informées d'un "incident grave", tandis que celle du Canada a indiqué que des "activités militaires en cours" perturbaient les opérations aéroportuaires.

Selon le site de suivi du trafic aérien Flightradar24, tous les vols à destination de Ryad ont été soit déroutés, soit annulés.

Kuwait Airways a indiqué avoir annulé ses vols à destination et en provenance de la capitale saoudienne, invoquant une fermeture de l'aéroport de Ryad due à la "situation sécuritaire".

Etihad Airways et Qatar Airways avaient auparavant annulé plusieurs vols entre leurs hubs respectifs et Ryad, certaines annulations étant maintenues jusqu'à lundi.

Les assauts houthistes de la semaine passée avaient déjà conduit plusieurs compagnies aériennes à suspendre ou à annuler leurs liaisons vers la capitale saoudienne, peu avant la tenue à Ryad d'importantes conférences consacrées à l'énergie et à l'investissement.

Les organisateurs de ces conférences ont indiqué samedi qu'elles se dérouleraient comme prévu et tenté de rassurer les participants quant à leur sécurité.

Les Houthis ont déclaré que les compagnies aériennes devaient éviter l'espace aérien saoudien, qu'ils ont qualifié de zone d'opérations militaires après le lancement, plus tôt ce mois-ci, d'une offensive contre le groupe par le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite.

(Reportage Timour Azhari, avec Steve Holland à Washington, rédigé par Enas Alashray et Maya Gebeily, version française Benjamin Mallet)