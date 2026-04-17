Une mauvaise nouvelle pour Strasbourg avant sa demi-finale aller

Le petit prodige, sur la touche. Comme nous vous l’écrivions lors du live de la rencontre entre Strasbourg et Mayence, Valentín Barco manquera la demi-finale aller face au Rayo Vallecano .

En effet, l’Argentin était sous la menace d’une suspension avant la rencontre, et la biscotte reçue pour avoir chambré le gardien adverse après le second but des Bleu et Blanc est sans doute la pire nouvelle de la soirée. Pas de déplacement en Espagne pour le joueur alsacien, qui pourrait cependant être disponible pour la rencontre retour, le 7 mai prochain, à la Meinau. …

TC pour SOFOOT.com