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Claude Puel soulagé après le nul à Lille
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 09:48

Claude Puel soulagé après le nul à Lille

Claude Puel soulagé après le nul à Lille

La côte d’azur respire mieux. En déplacement périlleux à Lille, Nice a ramené un point précieux du nord samedi soir, repoussant provisoirement le barragiste Auxerre (qui se déplace à Monaco ce dimanche) à cinq longueurs . Même s’il s’agit d’une quatrième journée sans victoire, le résultat a été perçu comme un soulagement par Claude Puel. « Ce point montre qu’en jouant en équipe, on peut faire de bons matches et des choses intéressantes face à une très bonne équipe de Lille, qui reste maintenant sur dix matches sans défaite , a souligné l’entraîneur des Aiglons. On les a contrecarrés et fait même plus. On a fait un vrai bon match à l’extérieur. »

Une série délicate pour Nice

En grande difficulté depuis l’entame de la saison, les Niçois sont engagés dans une lutte pour leur survie en Ligue 1 sur cette fin de saison. Une mission pas évidente, surtout quand il faut enchaîner les matchs contre des adversaires qui visent l’Europe (l’OM et Lens se profilent après Lille) . « On est dans la série et c’est un bon match et donc, un bon point. On a fait de bonnes choses sur ce match avec de la structure et de l’abnégation, en essayant de repartir proprement » , a poursuivi Puel, qui retient donc le verre à moitié plein.…

TB pour SOFOOT.com

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