La Real Sociedad rend hommage à un supporter décédé

La Real Sociedad rend hommage à un supporter décédé

Tout un symbole. Victorieuse aux tirs aux buts contre l’Atlético de Madrid, la Real Sociedad a soulevé sa quatrième Coupe du Roi, ce samedi soir. Un triomphe auquel le club basque a tenu à associer Aitor Zabaleta , supporter des Txuri-urdin mortellement poignardé en décembre 1998 par des supporters de l’Atlético aux abords du stade Vicente Calderón, en marge d’un match européen entre les deux clubs.

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TB pour SOFOOT.com