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La Real Sociedad rend hommage à un supporter décédé
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 10:11

La Real Sociedad rend hommage à un supporter décédé

La Real Sociedad rend hommage à un supporter décédé

Tout un symbole. Victorieuse aux tirs aux buts contre l’Atlético de Madrid, la Real Sociedad a soulevé sa quatrième Coupe du Roi, ce samedi soir. Un triomphe auquel le club basque a tenu à associer Aitor Zabaleta , supporter des Txuri-urdin mortellement poignardé en décembre 1998 par des supporters de l’Atlético aux abords du stade Vicente Calderón, en marge d’un match européen entre les deux clubs.

⭐️ La 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗟𝗟𝗔 que nos ha protegido. Histórico, Marre. pic.twitter.com/3CgUDfNQHf…

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