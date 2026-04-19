Messi régale encore avec Miami

La défense du titre se passe bien, merci pour lui. En déplacement à Denver pour affronter Colorado Rapids, Lionel Messi a guidé son Inter Miami vers la victoire , dans la nuit de samedi à dimanche. Après un premier but sur penalty, la Pulga est sortie de sa boîte en fin de match, alors que les locaux étaient revenus à 2-2. Une percussion sur la droite de la surface, un crochet pour se mettre sur son pied gauche et une frappe dans la lucarne opposée.

MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩 pic.twitter.com/cJaO56dDhI…

TB pour SOFOOT.com