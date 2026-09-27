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Une marche orangiste en Irlande du Nord empêchée par des milliers de manifestants
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 17:19
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(Actualisé avec blocage de la marché, détails, contexte)

par Amanda Ferguson et cathal

PORTADOWN, Irlande du Nord, 27 septembre (Reuters) - E nviron 2.000 manifestants empêchent un défilé protestant de traverser le quartier catholique de Portadown, ville d'Irlande du Nord, située à quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Belfast, la police étant interposée entre les deux camps.

La Haute Cour d'Irlande du Nord a autorisé le marche en début de journée, mettant ainsi fin à 28 d'interdiction de passage de ce défilé orangiste dans le quartier de Garvaghy Road, période qui correspond à celle ouverte par l'accord du Vendredi Saint, signé le 10 avril 1998, qui a mis un terme à des décennies de violences sanglantes en Irlande du Nord.

Samedi, les habitants du quartier de Garvaghy Road avaient pourtant obtenu une suspension temporaire de l'autorisation la décision en faveur de la marche rendue vendredi par la Commission des défilés d'Irlande du Nord.

Parmi les personnes rassemblées pour bloquer la marche orangiste - qui sert à ceux qui y participent à clamer leur attachement de l'appartenance de l'Irlande du Nord à la Grande-Bretagne - figurent notamment Michelle O'Neill, Première ministre de la région et membre du Sinn Fein nationaliste, ainsi que Mary Lou McDonald, la cheffe du file du parti, qui prône la réunification des deux entités irlandaises.

"Même si les forces du mal veulent nous empêcher de créer une nouvelle Irlande unifiée, elles échoueront", a dit Mary Lou McDonald à la foule.

"C'est de la folie (...) c'est intolérable", a-t-elle dit ensuite à des journalistes.

Carla Lockhart, députée du Parti unioniste démocratique, a déclaré aux journalistes devant le tribunal qu'il appartenait au Sinn Féin et aux autres responsables politiques nationalistes de respecter l'Etat de droit et de permettre au défilé de passer.

Les dirigeants de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, co-garants de l'accord du Vendredi Saint, ont appelé au calme.

"Des progrès importants ont été réalisés en Irlande du Nord et nous ne voulons pas voir la situation régresser", a dit le Premier ministre britannique Andy Burnham à la BBC.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a partagé les inquiétudes de son homologue britannique, tout en qualifiant la décision de la Commission des défilés d'Irlande du Nord d'autoriser le défilé d'"incompréhensible" et d'"erronée".

Les Orangistes, qui tirent leur nom du roi protestant Guillaume d'Orange, vainqueur du roi catholique déchu Jacques II lors de la bataille de la Boyne en 1690, affirment que leurs défilés s’inscrivent dans leur tradition culturelle protestante.

Si la plupart des défilés organisés chaque année en Irlande du Nord ne suscitent aucune controverse, les nationalistes estiment que ceux qui traversent des quartiers catholiques constituent une manifestation de triomphalisme visant à les intimider.

(Amanda Ferguson et Cathal McNaughton, rédigé par Graham Fahy et Padraic Halpin; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten)

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