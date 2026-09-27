Royaume-Uni: l'antiterrorisme enquête après un incident près d'une base aérienne, cinq arrestations

Un policier sur un barrage établi près de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

La police antiterroriste britannique a annoncé enquêter sur un "incident majeur" survenu dimanche près d'une base militaire utilisée par l'armée de l'air américaine dans l'ouest de l'Angleterre, près de laquelle cinq hommes soupçonnés de "préparation d'un acte terroriste" ont été arrêtés.

Des démineurs examinent actuellement plusieurs véhicules liés à cet incident près de la base de Fairford, où est stationnée une escadre américaine de soutien au combat. Pour l'opération, plus de 80 habitations à proximité ont été évacuées.

"La cellule antiterroriste peut désormais confirmer qu'elle dirige une enquête sur un incident survenu dans la nuit près de la base aérienne", a indiqué la police de Londres dans un communiqué à la mi-journée.

Les forces de l'ordre ont reçu un appel dimanche vers 00H45 (samedi vers 23H45 GMT), signalant "trois véhicules suspects qui semblaient se diriger vers la base aérienne", selon la police.

Des agents armés sont intervenus et cinq hommes ont été interpellés sur des soupçons d'infractions liées à des explosifs. Ils ont ensuite été formellement arrêtés pour suspicion de "préparation d'un acte terroriste", précise la police.

"Un périmètre de sécurité de 400 mètres a été mis en place autour des véhicules tandis que l'unité de déminage de l'armée procède aux examens. Par mesure de précaution, environ 85 foyers ont été évacués", a indiqué Vicki Evans, coordinatrice nationale de la lutte antiterroriste, citée dans le communiqué.

Des policiers devant un accès de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Des images aériennes diffusées par les médias montrent un robot de déminage à l'œuvre sur une route de campagne, se déplaçant autour de trois camionnettes blanches.

Plus tôt dimanche, la police du Gloucestershire avait fait état d'un "incident majeur", tout en annonçant qu'il avait été "maîtrisé".

Le Premier ministre Andy Burnham est tenu informé de la situation, a indiqué un porte-parole du gouvernement. "Nous sommes reconnaissants envers les services d'urgence, qui ont agi rapidement pour interpeller plusieurs suspects et mettre en place des mesures pour assurer la sécurité de la population", a-t-il indiqué.

Le ministre de la Défense Wes Streeting a remercié "les équipes d'urgence et spécialisées" dépêchées sur place. "Nous pouvons être rassurés, la situation est sous contrôle", a-t-il déclaré sur X.

Menaces croissantes

Fairford est la base britannique de la 501e escadre de soutien au combat, une escadre administrative de l'US Air Force.

Un policier devant la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Celle-ci a déclaré dans un communiqué qu'aucun de ses membres n'avait été impliqué dans l'incident. "Nous poursuivons notre étroite coordination avec nos partenaires britanniques pour garantir la sécurité de nos militaires et des habitants", a-t-elle indiqué.

En mars, l'ancien Premier ministre travailliste Keir Starmer avait donné son autorisation pour que les Etats-Unis mènent des actions "défensives" contre des sites de missiles iraniens à partir de deux bases britanniques, dont Fairford.

D'après les médias, d'importants moyens de secours ont été déployés dans la zone, notamment une équipe spécialisée dans les interventions en zones dangereuses.

Un bombardier américain B-1 sur le tarmac de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Les habitants évacués du village voisin de Whelford ont été emmenés vers un centre de loisirs situé à proximité, a indiqué la police locale.

Selon Julian Tudsbury, un résident interrogé par la BBC, un autre habitant a alerté la police tôt dans la matinée après avoir aperçu "trois fourgons suspects" dans le village.

Des pompiers stationnés près de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Cet incident survient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant les actions d'Etats étrangers sur le sol britannique.

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a accusé l'Iran et la Russie de faire appel à des intermédiaires pour mener des activités criminelles au Royaume-Uni.

Des sites militaires britanniques ont été visés par des drones à plus de 300 reprises sur les 12 derniers mois, selon des données publiées mi-septembre par le journal The Independent.

Le ministère de la Défense n'a pas donné d'information sur l'origine de ces drones, mais ces incidents interviennent au moment où les pays européens dénoncent l'accroissement des attaques hybrides russes sur leur territoire.