Blatter tacle Infantino sur l’affaire Omar Artan

Il sait que quoi il parle. L’ancien président de l’instance n’a pas complètement tort. Interrogé par L’Équipe , le Suisse a vivement critiqué la gestion du dossier Omar Artan, l’arbitre somalien refoulé à son arrivée sur le sol américain.

« On ne devrait pas disputer la Coupe du monde dans un tel pays »

« Si un pays refuse l’entrée à un arbitre, c’est un problème grave, et on ne devrait pas disputer la Coupe du monde dans un tel pays » , a lâché Blatter, qualifiant la situation d’ « incroyable » et d’ « insensée » . L’ancien patron de la FIFA estime que la faute revient d’abord à l’instance .…

MJ pour SOFOOT.com