Une majorité de nations sud-américaines opposées à une Coupe du monde à 64 équipes
48 c’est déjà beaucoup.
Alors que la Conmebol, la confédération sud-américaine de football, pousse pour un nouvel élargissement du nombre d’équipes pour le Mondial 2030, ce qui porterait le total à 64 qualifiés, une majorité des nations sud-américaines se sont montrées hostiles à la proposition .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
