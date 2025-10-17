Un Ballon d'or devient ambassadeur du championnat indien
Après le Ghana, Lothar va continuer son tour du monde.
Ce vendredi, Shrachi Sports, la société promotrice de la Bengal Super League (BSL), a annoncé que la légende du football allemand Lothar Matthäus devenait l’ambassadeur officiel de cette nouvelle ligue régionale . Lancée en juillet 2025, cette nouvelle compétition a pour but d’améliorer la formation en Inde et d’attirer des investisseurs, notamment allemands. Déjà actionnaire des Accra Lions au Ghana, Matthäus se place comme figure de proue de ce nouveau projet indien. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
