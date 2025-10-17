Habib Beye : « Beaucoup de gens ont parlé à notre place »
Un extincteur face aux étincelles.
Avec le Paris Saint-Germain, le Stade rennais est la seule équipe à n’avoir perdu qu’une fois en Ligue 1 cette saison, mais le bilan comptable après sept journées (10 points) est moyen et le match nul au Havre (2-2) avant la trêve est mal passé en Bretagne. …
CG pour SOFOOT.com
