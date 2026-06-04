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Teddy Teuma va encore changer de club
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 17:19

Teddy Teuma va encore changer de club

Teddy Teuma va encore changer de club

Faire sauter le bouchon de Liège. Arrivé le 16 janvier dernier en bord de Meuse, Teddy Teuma quitte déjà le Standard . C’est dans une story Instagram que l’international maltais (50 sélections) et ancien milieu du Stade de Reims a annoncé sa décision ce jeudi.

« Chers Rouches, le destin a décidé de nous séparer. Nous n’avons pas eu le temps de nous découvrir complètement mais en 5 mois vous avez su me toucher et m’inculquer les valeurs de ce que représente le Standard de Liège. Je suis fier d’avoir porté vos couleurs. Merci pour l’accueil et le soutien chaleureux que vous m’avez apportés. Je serai à jamais un des vôtres. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et il est temps pour moi de me tourner vers un nouveau projet » , blablate le joueur de 32 ans.…

NB pour SOFOOT.com

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