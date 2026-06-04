Oscar revient sur sa fin de carrière prématurée

À jamais celui qui a évité au Brésil « d’être Fanny » face à l’Allemagne. Lors d’un entretien accordé au Times , l’ancien joueur de Chelsea, Oscar, est revenu sur sa fin de carrière à l’âge de 34 ans.

En novembre dernier, le milieu de terrain passé par Chelsea et Shanghai Port a été victime d’un grave accident cardiaque alors qu’il était en train de passer des tests d’efforts avec São Paulo qui lui a contraint de stopper net sa carrière. En l’espace de deux minutes, le Brésilien aurait été en état de mort clinique .…

EM pour SOFOOT.com