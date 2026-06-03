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Une lettre révèle que les investisseurs de Cliffwater demandent le retrait de 17 % d'un fonds de crédit privé
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 03:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

Les investisseurs d'un fonds de crédit privé de 31,3 milliards de dollars géré par Cliffwater ont demandé le rachat de 17 % des parts au deuxième trimestre, mais les rachats ont été plafonnés à 5 %, selon une lettre aux actionnaires consultée par Reuters.

Cela marque une augmentation par rapport au premier trimestre, au cours duquel les investisseurs avaient cherché à racheter 14 % des parts du Cliffwater Corporate Lending Fund. Les rachats avaient alors été plafonnés à 7 %.

Un porte-parole de Cliffwater a refusé de commenter.

Le fonds Cliffwater est structuré comme un fonds à intervalles, ce qui l'oblige à proposer périodiquement le rachat d'une partie des parts. Il est courant que des offres trimestrielles portant sur jusqu'à 5 % de la valeur d'un fonds à intervalles soient proposées.

Ces derniers mois, les personnes fortunées ont fait la queue pour retirer leur argent des fonds de crédit privés, alors que les inquiétudes grandissent concernant les valorisations d'actifs , les normes de crédit , et la capacité des entreprises de logiciels ayant reçu d'importants montants de crédit privé à relever les défis de l'intelligence artificielle.

Le fonds Cliffwater compte environ 4 000 actifs, dont des prêts directs à des entreprises et des participations dans des fonds gérés par d'autres sociétés d'investissement.

Crédit privé
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